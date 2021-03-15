ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных россиян

Федеральная налоговая служба, которая получила расширенные права доступа к данным, имеющим статус банковской тайны, сообщила об отсутствии в этом случае каких-либо рисков для добросовестных россиян.

Изменения вводятся "для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов",— заявили в ФНС.

Там отметили, что "уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения, включая РФ", передает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, мера введена для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов. Банки обязали в течение трех дней после соответствующего запроса предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, а также образцы подписей и оттисков печатей.