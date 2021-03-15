"Аватар" вновь назван самым кассовым фильмом в истории

Кинолента "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона вновь стала самой кассовой в истории кино.

Это произошло после повторного проката картины в КНР, который стартовал 12 марта. Теперь общемировые сборы "Аватара" составляют более $2,82 млрд, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в 2009 году "Аватар" заработал в мировом прокате $2,78 млрд, поставив мировой рекорд. Летом 2019 года его побил фильм "Мстители: Финал", который заработала $2,79 млрд. Исторический рекорд "Мстителям" удалось установить спустя 13 недель после премьеры.