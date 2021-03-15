В Свердловской области в ДТП погибли восемь человек

14 марта в Свердловской области произошли два смертельных ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД Росси по области, около 19 часов на 48 км автодороги Екатеринбург —​ Тюмень водитель "Киа", двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга не справилась с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовым автомобилем "Вольво". В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля легковушки скончались ​ до прибытия медиков. Двое погибших - дети, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Еще одна автоавария случилась около 22 часов на 109 км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. Там водитель автомобиля "Киа", двигаясь со стороны Кургана, выехал на встречную полосу и столкновение с автомобилем "Опель". В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир "Киа", еще два пассажира корейского автомобиля с тяжелыми травмами госпитализированы.

На местах ЧП экипажи ДПС регулируют движение.