Пермская полицию заинтересовалась видео, на котором мужчина избивает собаку

Пермская полиция ведет проверку видеозаписи, на которой мужчина жестоко избивает свою собаку.

Ранее в группе в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео со случаем жестокого обращения с животным. Из окна дома в Березниках местная жительница сняла, как на улице мужчина пинает и бьет кулаками свою собаку.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА "Новости".

Ранее на Среднем Урале полицейские задержали стрелявшего из ружья по бездомной собаке. По подозрению в стрельбе по животному сыщики задержали местного жителя - неоднократно судимого Александра. Мужчина нигде официально не трудоустроен.