Захарова обвинила Запад в начале регулирования интернета

Страны Запада своими поступками инициировали процесс регулирования интернет-пространства.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в РФ сейчас готовятся целый пакет законопроектов документов, которые будут охранять, и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя", - пожаловалась дипломат, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в феврале сервис микроблогов Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с Россией, утверждает администрация соцсети.

Несколько дней назад YouTube пометил фильм замглавы ВГТРК Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "потенциально шокирующий контент".