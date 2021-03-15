15 Марта 2021
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Политика В России За рубежом
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2017) | Фото: mid.ru

Захарова обвинила Запад в начале регулирования интернета

Страны Запада своими поступками инициировали процесс регулирования интернет-пространства.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в РФ сейчас готовятся целый пакет законопроектов документов, которые будут охранять, и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя", - пожаловалась дипломат, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в феврале сервис микроблогов Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с Россией, утверждает администрация соцсети.

Несколько дней назад YouTube пометил фильм замглавы ВГТРК Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "потенциально шокирующий контент". 

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Захарова обвинила Запад в начале регулирования интернета

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Теги: Захарова, МИД РФ, интернет



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