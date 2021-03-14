Обь все еще горит: обнародовано видео пролета над местом ЧП на трубопроводе в Югре

Пилот легкомоторного самолета обнародовал видео пролета над местом ЧП на реке Обь 13 марта. Видеоролик появился в телеграм-канале "Переслано из сейчас/Нижневартовск".

На видео видно остаточное горение в месте, где произошла авария на трубопроводе компании "Сибур".

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре.

Помимо проверок Ростехнадзора, в котором усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде, воздействие, оказанное на рыб, оценивает и Росрыболовство. Так, вчера Рыбоохрана Югры опровергла причастность возгорания Оби к гибели фауны в реке. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

Позже стало известно, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.