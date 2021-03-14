Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Свердловской области

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в городском округе Заречный Свердловской области.

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись около 19:00 на 48-м километре автодороги "Екатеринбург-Тюмень", вблизи села Мезенское.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы​ ГУ МВД России по Свердловской области​ Валерий Горелых, водитель автомобиля "Киа" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем "Вольво".

В результате аварии водитель и четыре пассажира автомобиля "Киа" скончались. Два погибших пассажира - дети, находились сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности.

В районе места происшествия автодорога перекрыта в обоих направлениях, проводятся процессуальные действия.​

Автомобилистов направляют в объезд​ по новому направлению автодороги Екатеринбург-Тюмень.