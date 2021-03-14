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Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

В Госдуме предложили исполнять на Олимпиаде в Пекине не "Катюшу", а гимн СССР

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение CAS, не разрешившего исполнять на Олимпийских играх в Токио и Пекине песню "Катюша" вместо гимна России.

По словам депутата, "это вольная интерпретация решения суда со стороны тех органов, которые осуществляют запрет".

"Нам запретили использовать гимн России, и, на мой взгляд, мы имеем право использовать любое музыкальное произведение, - заявил он в интервью "Спорт-Экспрессу". - Если уж они хотят запретить использовать любое упоминание России, то они должны обратиться в суд с соответствующим запросом".

"В решении суда прописано: "Запрет на использование официального гимна России". Нет проблем, давайте возьмем гимн Советского Союза. Он запрещен по решению суда? Нет. Гимн СССР существует как музыкальное произведение? Да. Музыка одна и та же? Извините, ребят, вы сами принимали такое решение", — сказал Лебедев.

Ранее Олимпийский комитет России направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша".

По данным СМИ, CAS не согласовал предложенную комитетом музыкальную композицию. Портал Inside the Games сообщил, что панель CAS считает, что пункт "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, имеющую ассоциацию или связь со страной. "Катюша" в их числе.

ОКР готов предложить замену "Катюше", если ее действительно не разрешат использовать на Олимпиаде.

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В Госдуме предложили исполнять на Олимпиаде в Пекине не "Катюшу", а гимн СССР

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Теги: катюша, гимн ссср, олимпиада в пекине



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