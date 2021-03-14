14 Марта 2021
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Спорт
Александр Большунов с большим хрустальным глобусом за победу в общем зачёте Кубка мира 2020/2021 (2021) | Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Большунов второй год подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов стал обладателем большого хрустального глобуса за победу в общем зачёте Кубка мира сезона 2020/2021.

Сегодня состоялась заключительная гонка последнего этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине. После неё прошло награждение по итогам сезона.

У Большунова в активе оказалось в итоге 1 765 очков. Вторым в общем зачёте стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), "бронза" - у норвежца Йоханнеса Клебо (663).

Александр Большунов с большим хрустальным глобусом за победу в общем зачёте Кубка мира 2020/2021(2021)|Фото: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Отметим также, что Большунов выиграл малый хрустальный глобус как победитель дистанционного зачёта (921 очко), а в спринтерском зачёте стал третьим (284).

24-летний россиянин второй год кряду выигрывает общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Кроме этого, в его активе и выигранная второй год подряд лыжная многодневка "Тур де Ски". А на минувшем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Александр впервые в карьере завоевал золотую медаль.

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Большунов второй год подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

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Теги: Александр Большунов, лыжи, Кубок мира, большой хрустальный глобус



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