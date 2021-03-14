Большунов второй год подряд выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов стал обладателем большого хрустального глобуса за победу в общем зачёте Кубка мира сезона 2020/2021.

Сегодня состоялась заключительная гонка последнего этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине. После неё прошло награждение по итогам сезона.

У Большунова в активе оказалось в итоге 1 765 очков. Вторым в общем зачёте стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), "бронза" - у норвежца Йоханнеса Клебо (663).

Отметим также, что Большунов выиграл малый хрустальный глобус как победитель дистанционного зачёта (921 очко), а в спринтерском зачёте стал третьим (284).

24-летний россиянин второй год кряду выигрывает общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Кроме этого, в его активе и выигранная второй год подряд лыжная многодневка "Тур де Ски". А на минувшем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Александр впервые в карьере завоевал золотую медаль.