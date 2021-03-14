В курганской больнице «скорой помощи» устанавливают новую систему оплаты труда

Очередная волна негатива вокруг больницы скорой медицинской помощи в Кургане может быть связана с работой комиссии по повышению эффективности работы учреждения. Ещё в феврале стало известно, что в БСМП избавляются от ставок, которые не заняты уже долгие годы, и делают прозрачной систему оплаты труда. При этом среди коллектива начали ходить слухи об урезании зарплат и увольнениях. На днях в СМИ появилась информация о том, что в БСМП не хватает лекарств и средств защиты, а медики стать получать меньше. В департаменте здравоохранения в ответ на запрос Накануне.RU опровергли эти заявления. Там сообщили, что в БСМП по-прежнему работает комиссия, главная цель которой – справедливые зарплаты. Мы попытались разобраться, в чём суть изменений.

В пятницу, 12 марта, портал 45.ру опубликовал большую анонимную жалобу, которую, по сведениям редакции, прислали из БСМП. В частности речь шла о том, что в больнице нет антибиотиков, миорелаксантов, адреналина, препаратов от гриппа. В операционной, якобы, нет «травматологических» перчаток, нет средств защиты. В среднем зарплата врачей снизилась на 20 тысяч рублей, зарплата медсестер — на 10 тысяч рублей. Анонимные авторы также указали, что им не нравится ремонт, проведённый в больнице, так как двери стали слишком узкими – в них не пройдёт каталка с пациентом.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что все лекарства есть в наличии. В том числе и те, что перечислили в жалобе. Там пояснили, что наряду с обычными аптечными масками медики используют мягкие марлевые повязки, так как в них некоторым врачам гораздо комфортнее.

В департаменте здравоохранения также, ссылаясь на данные из больницы, прокомментировали претензию к слишком узким дверям после ремонта: все дверные проёмы соответствуют нормативам, проблем с каталками нет.

В Депздраве заявили, что все положенные выплаты работникам перечислены, не пояснив подробности. Разъяснения дал источник Накануне.RU в ведомстве.

«Были вскрыты нарушения в оплате труда, когда некоторые руководящие сотрудники начисляли себе огромные премии и надбавки. Меняется система оплаты труда и штатное расписание, которое давно устарело. Многие свободные ставки были годами не заняты – просто не было потребности их закрывать. Но за счёт этих незанятых ставок медики могли получать доплаты к зарплате. И часто получалось так, что, например, дежуривший весь месяц врач средств получал меньше, чем тот, кто вообще не дежурил. Сейчас больница переходит на систему, при которой зарплата каждого сотрудника будет зависеть от его нагрузки и реально выполненной работы», - объясняет собеседник.

Он подтверждает информацию о том, что пока шёл ремонт в больнице, сотрудники работали с ограниченной нагрузкой и потому получили меньше, чем в другие периоды. Однако ремонт окончен. Инсайдер уверяет что зарплаты у тех, кто много работает, вернутся к прежним показателям.

«Конечно, новая форма оплаты труда понравилась не всем, но есть и те, кто получил больше прежнего. Недовольны далеко не все. Ну, а форма привлечения внимания выбрана традиционная – анонимные жалобы. Навряд ли кто-то из тех, кто недоволен, пойдёт в суд», - объяснил собеседник.

За последний год в больнице поменялось несколько главврачей. По нашим данным, отчасти это связано с капитальным ремонтом БСМП, который анонсировал ещё прибывший в феврале 2020 года в Курган премьер-министр Михаил Мишустин. Общая сумма ремонта, как уже неоднократно говорили власти – порядка 200 млн рублей. Всю эту работу нужно было контролировать – не каждый врач хорошо разбирается в контрактах и стройке. С другой стороны, на сотрудников были жалобы и со стороны пациентов, уверяет собеседник агентства. Поэтому власти курировали не только ремонт, но и лечебный процесс, и с этим тоже были связаны кадровые рокировки.

Как заключили в департаменте здравоохранения, ведомство готово к диалогу с недовольными сотрудниками, а также готово разъяснять новую систему которая будет применятся в БСМП.