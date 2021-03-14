14 Марта 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Ирландия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Это произошло после случаев нарушения свертываемости крови у привитых в Норвегии.

При этом связь между этими случаями и вакциной пока не выявили. Однако в Минздраве Ирландии призвали временно остановить вакцинацию препаратом в целях предосторожности, говорится в твиттере ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации. Так появилось предположение, что вакцинация может коррелировать с образованием тромбов, хотя убедительных доказательств этого пока нет.

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Ирландия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Теги: AstraZeneca, Ирландия, вакцина



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