Ирландия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Это произошло после случаев нарушения свертываемости крови у привитых в Норвегии.

При этом связь между этими случаями и вакциной пока не выявили. Однако в Минздраве Ирландии призвали временно остановить вакцинацию препаратом в целях предосторожности, говорится в твиттере ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Таиланд, Дания, Норвегия и Исландия. Чуть ранее Австрия отказалась от использование вакцины из одной определенной партии – после того, как 49-летняя медсестра умерла от "серьезных проблем со свертываемостью крови" через несколько дней после вакцинации. Так появилось предположение, что вакцинация может коррелировать с образованием тромбов, хотя убедительных доказательств этого пока нет.