Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы РФ с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Мера введена для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Как сообщает РИА Новости, банки обязали в течение трех дней после соответствующего запроса предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, а также образцы подписей и оттисков печатей.

Также кредитные организации будут обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента и выгодоприобретателях, в том числе данные об отдельных операциях.

Ранее Минюст России разработал поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" с целью получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной.

Также сообщалось, что МВД России захотело получить доступ к банковской тайне. Ведомство подготовило изменения в законодательство с целью эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда. Причем не только при только при расследовании уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.