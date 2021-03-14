Корсаков может отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon

Российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Сергей - один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon", - сказал он радиостанции "Комсомольская правда".

Власов подтвердил, что космические корпорации намерены выполнять полеты смешанными составами экипажей.

Между тем, ранее глава Рососмоса Дмитрий Рогозин вновь сравнил программу пилотируемых космических полетов США с "батутом". Он опубликовал в Facebook новость о том, что американцы выкупили одно место для своего астронавта на ближайшем стартующем к МКС "Союзе".

Напомним, астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18". В обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году, сообщили в НАСА.