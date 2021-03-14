14 Марта 2021
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Суточный COVID-прирост в РФ вновь превысил отметку в 10 тысяч

За последние сутки в России выявлено 10 083 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.

При этом практически всю неделю суточное количество новых случаев заражения коронавирусом держалось на уровне менее 10 тысяч.

В Москве суточный прирост составил 1905 случаев, в Петербурге – 937.

Также за сутки зафиксировано 395 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 92 090 человек.

Выписаны по выздоровлению 3 995 129 пациентов, в том числе 9 232 за последние сутки.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 390 608 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в России из-за эпидемии коронавируса на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни.

Сокращение произошло впервые с 2003 года и составила 71,1 лет. Снижение показателя объясняется избыточной смертностью, которая за год превысила 320 тысяч человек.

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Суточный COVID-прирост в РФ вновь превысил отметку в 10 тысяч

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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