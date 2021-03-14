Суточный COVID-прирост в РФ вновь превысил отметку в 10 тысяч
За последние сутки в России выявлено 10 083 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.
При этом практически всю неделю суточное количество новых случаев заражения коронавирусом держалось на уровне менее 10 тысяч.
В Москве суточный прирост составил 1905 случаев, в Петербурге – 937.
Также за сутки зафиксировано 395 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 92 090 человек.
Выписаны по выздоровлению 3 995 129 пациентов, в том числе 9 232 за последние сутки.
Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 390 608 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что в России из-за эпидемии коронавируса на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни.
Сокращение произошло впервые с 2003 года и составила 71,1 лет. Снижение показателя объясняется избыточной смертностью, которая за год превысила 320 тысяч человек.