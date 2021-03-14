14 Марта 2021
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Экономика В России
общепит, кафе, еда, питание (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Республики Тыва

СМИ: Общепит начал экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Российские кафе, рестораны и заведения фастфуда пытаются справиться с ростом цен на продукты благодаря "экономии на салфетках", пишет РБК.

Представители бизнеса отмечают, что сокращать расходы дальше некуда. Многие рестораторы готовы к повышению цен.

В частности, об этом заявил основатель "Теремка" Михаил Гончаров. Он также сообщил, что на фуд-кортах вернули менее красивые пластиковые столовые приборы старого образца и отказались от салфеток более высокого качества.

По словам основателя ресторанов "Мясо & Рыба" Сергея Миронова, к увеличению цен у всего ресторанного рынка приведет рост себестоимости продуктов. Это может случиться через месяц-полтора.

В свою очередь, представители "Макдоналдса" заявили, что не собираются повышать цены.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу правительства из-за роста цен на продукты в рознице. Правительству было поручено разработать меры для снижения стоимости ключевых продуктов питания.

В итоге кабмин объявил о ряде шагов, направленных на нерыночное сдерживание цен на социально значимые продукты. Цены будут фиксировать соглашениями производителей и продавцов, повышением вывозных пошлин и предоставлением прямых субсидий и льготных кредитов аграриям и перерабатывающей промышленности.

Ранее в Кремле заявили, что правительство в целом держит под контролем ситуацию с ростом цен на продукты питания.

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СМИ: Общепит начал экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

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Теги: общепит, цены на продукты, кафе, рестораны



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