Аналитик предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов в комментарии "Вечерней Москве" предрек обвал курса доллара к концу апреля.

По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

В апреле в пользу рубля дополнительно сыграют и такие факторы, как начало налогового периода, выплаты по НДС. Компаниям в такой период нужны рубли, поэтому спрос на валюту уменьшается.

Согласно прогнозу Кузнецова, курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля, стоимость евро не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля.

Ранее банк Citigroup спрогнозировал падение курса доллара на 20% в случае широкого распространения вакцин от коронавируса. Аналитики заявляют, что вакцинация поможет оживить международную торговлю и мировую экономику.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65-66 рублей. По мнению аналитика, российская валюта недооценена.