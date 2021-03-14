14 Марта 2021
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Экономика В России
деньги, рубли и доллары (2013) | Фото:

Аналитик предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов в комментарии "Вечерней Москве" предрек обвал курса доллара к концу апреля.

По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

В апреле в пользу рубля дополнительно сыграют и такие факторы, как начало налогового периода, выплаты по НДС. Компаниям в такой период нужны рубли, поэтому спрос на валюту уменьшается.

Согласно прогнозу Кузнецова, курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля, стоимость евро не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля.

Ранее банк Citigroup спрогнозировал падение курса доллара на 20% в случае широкого распространения вакцин от коронавируса. Аналитики заявляют, что вакцинация поможет оживить международную торговлю и мировую экономику.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65-66 рублей. По мнению аналитика, российская валюта недооценена.

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Аналитик предрек обвал курса доллара к концу апреля

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Теги: курс доллара, доллар



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