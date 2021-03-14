Путин направил поздравительную телеграмму Наине Ельциной

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму вдове первого президента России Наине Ельциной в ее день рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил человеческие качества Ельциной. Путин добавил, что глубокого уважения заслуживает ее благотворительная и общественная деятельность, а также активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

Президент пожелал Ельциной, которой исполнилось 89 лет, здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, в этот день глава государства возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.