"Спутник V" начали испытывать на онкобольных

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 7 млн человек. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьев. Live".

По его словам, препарат в 100% случаев защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Также стало известно, что начались исследования российской вакцины на пациентах с онкологическими заболеваниями.

Ранее в Кремле заявили, что ждут провокаций со стороны западных стран в отношении российской вакцины "Спутник V". Как сообщил высокопоставленный источник в администрации президента, якобы готовится инсценировка массовой гибели людей, привитых этим препаратом.