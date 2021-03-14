14 Марта 2021
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: Getty Images

Госдеп осудил задержания на форуме депутатов в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с осуждением задержания участников форума "Объединенных демократов" в Москве. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

Блинкен призвал Россию прекратить преследование "независимых голосов", добавив, что задержания, по его мнению, прошли "на сомнительных основаниях".

Ранее в МВД Москвы прокомментировали задержание участников форума "Муниципальная Россия".

Общее число задержанных, по предварительным данным, составило порядка 150 человек, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-главу уральской столицы доставили в ОВД Гольяново. Позже всех задержанных отпустили. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

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Госдеп осудил задержания на форуме депутатов в Москве

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Теги: госдеп, форум, москва, задержания депутатов



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