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Политика В России
сенатор Михаил Пономарев (2012) | Фото: Накануне.RU

Скончался сенатор Михаил Пономарев

Сегодня стало известно о смерти сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева. Он был заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни от остановки сердца. Такие предварительные данные приводят РИА Новости со ссылкой на источники в аппарате Совфеда.

Михаил Николаевич хорошо известен в Уральском федеральном округе.

пономарев михаил николаевич сенатор сф рф(2015)|Фото: Накануне.ru

Он родился 1 января 1954 года в селе Сосновка Пензенской области. Получил специальность штурмана авиации в Кировградском летно-штурманском училище. С 1977 года летал штурманом самолета АН-24.

Пономарев имел три диплома о высшем образовании - закончил академию гражданской авиации, академию народного хозяйства при правительстве РФ и столичный гуманитарный университет (по специальности юрист).

С 1994 по 1996 года занимал должность заместителя главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Затем назначен вице-губернатором Ямало-Ненецкого АО.

В 2000 году Михаил Николаевич Пономарёв был назначен заместителем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Затем работал заместителем министра регионального развития РФ, советником председателя Совета директоров ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк».

В 2007 году победил на выборах в депутаты Тюменской областной Думы. С 2009 по 2010 г. работал заместителем директора департамента Управления делами правительства РФ.

С декабря 2010 года вернулся в Тюменскую область. Был советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления государственной власти, с 2011 г. — членом совета директоров банка.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Тюменской областной Думы V созыва, а в 2016 году переизбран в новый состав Думы.

Был делегирован заксобранием Тюменской области в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 6 октября 2016 года. Трудился заместителем председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Редакция Накануне.RU выражает искренние соболезнования родным и близким.

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Скончался сенатор Михаил Пономарев

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Теги: михаил пономарев, сенатор, остановка сердца



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