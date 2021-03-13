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Общество Крым
Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Стоимость системы опреснения морской воды для водоснабжения Ялты составит три миллиарда

Стоимость системы опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, составит 3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

"Только опреснение, моя позиция, даст гарантированный результат. По Ялте, по ялтинской площадке, общий объем средств, который проектировали, [составляет] около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть. В принципе, к работе приступили", - приводит издание его слова.

Глава региона добавил, что динамика реализации проекта нацелена на то, чтобы завершить работы до курортного сезона.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Одним из дополнительных источников власти Крыма и Севастополя видят установки по опреснению морской воды. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявлял, что опреснение планируется использоваться только в качестве альтернативного в такие засушливые периоды, каким выдался в Крыму 2020 год.

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Стоимость системы опреснения морской воды для водоснабжения Ялты составит три миллиарда

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Теги: система опреснения, водоснабжение Крыма



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