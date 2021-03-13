От остановки сердца скончался сенатор от Тюменской области

Сегодня на 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в аппарате Совета Федерации.

По данным издания, причиной смерти стала остановка сердца. Эту же информацию подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в селе Сосновка Башмаковского района Пензенской области. С 1994 по 1996 года занимал должность заместителя главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Затем назначен вице-губернатором Ямало-Ненецкого АО.

В 2000 году его избрали на пост заместителя полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Впоследствии занял должность заместителя Министра регионального развития РФ. Работал в должности советника председателя Совета директоров ОАО "Западно-Сибирский коммерческий банк".

В 2007 году победил на выборах в депутаты Тюменской областной думы. С 2009 по 2010 г. работал заместителем директора департамента Управления делами правительства РФ. В декабре 2010 года вернулся в Тюменскую область. Был советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления государственной власти, с 2011 г. — членом совета директоров банка. 4 декабря 2011 года был избран депутатом Тюменской областной думы V созыва, а в 2016 году переизбран в новый состав думы.

Представительным органом власти Тюменской области Михаил Пономарев был делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 6 октября 2016 года.