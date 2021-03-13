От остановки сердца скончался сенатор от Тюменской области

14 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Михаил Пономарев (2020) | Фото: council.gov.ru

От остановки сердца скончался сенатор от Тюменской области

Сегодня на 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в аппарате Совета Федерации.

По данным издания, причиной смерти стала остановка сердца. Эту же информацию подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в селе Сосновка Башмаковского района Пензенской области. С 1994 по 1996 года занимал должность заместителя главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Затем назначен вице-губернатором Ямало-Ненецкого АО.

В 2000 году его избрали на пост заместителя полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Впоследствии занял должность заместителя Министра регионального развития РФ. Работал в должности советника председателя Совета директоров ОАО "Западно-Сибирский коммерческий банк".

В 2007 году победил на выборах в депутаты Тюменской областной думы. С 2009 по 2010 г. работал заместителем директора департамента Управления делами правительства РФ. В декабре 2010 года вернулся в Тюменскую область. Был советником председателя совета директоров Запсибкомбанка по взаимодействию с органами управления государственной власти, с 2011 г. — членом совета директоров банка. 4 декабря 2011 года был избран депутатом Тюменской областной думы V созыва, а в 2016 году переизбран в новый состав думы.

Представительным органом власти Тюменской области Михаил Пономарев был делегирован в Совет Федерации. Наделен полномочиями с 6 октября 2016 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

От остановки сердца скончался сенатор от Тюменской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михаил Пономарев, остановка сердца, смерть, сенатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети