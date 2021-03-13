14 Марта 2021
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Муниципальная Россия (2021) | Фото: facebook.com/denis.galitsky

В МВД разъяснили, почему задержали участников форума в Москве

В МВД Москвы прокомментировали задержание участников форума "Муниципальная Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

"В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент известно, что В ОВД "Измайлово" отпустили всех задержанных. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

Муниципальная Россия(2021)|Фото: facebook.com/denis.galitsky

В частности, среди задержанных был пермский общественник Денис Галицкий. Он сообщил, что в отношении него было возбуждено административное дело за участие в мероприятии организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Также в числе задержанных был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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В МВД разъяснили, почему задержали участников форума в Москве

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Теги: Денис Галицкий, форум, задержание, Муниципальная Россия



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