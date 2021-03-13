"Руки прочь от Черепанова": коммунисты провели пикет у администрации президента

Сегодня в Москве около администрации президента состоялся одиночный пикет в поддержку первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Черепанова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее 71-летний Черепанов был привлечен к уголовной ответственности из-за "нападения на полицейского". Сообщалось, что 7 ноября он применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому. Коммунисты считают, что это дело сфабриковано, чтобы не допустить Черепанова для участия в выборах.

По их словам, Черепанов не мог никого бить, поскольку "был сразу скручен сотрудниками полиции и грубо брошен на пол машины". Также коммунисты заявляют, что якобы показания полицейских противоречат друг другу: следствие утверждает, что Черепанов ударил полицейского в глаз. А другие правоохранители сообщали, что "видели покраснение у своего начальника на скуле".

Также члены КПРФ заявляют, что якобы Александру Черепанову был нанесен вред здоровью. В настоящее время дело Черепанова рассматривается Ленинским районным судом Тюмени. Ближайшее заседание должно состояться 15 марта в 16.00.