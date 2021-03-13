13 Марта 2021
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ОИ, олимпиада, олимпийские кольца (2016) | Фото: film.ru

ОКР готов предложить замену "Катюше", если ее не разрешат использовать на Олимпиаде

Комиссия спортсменов ОКР сделала заявление в связи с публикациями в СМИ о том, что CAS не согласовал предложенную комитетом музыкальную композицию в качестве альтернативы гимна РФ, передает корреспондент Накануне.RU

"Композиция "Катюша" была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант. Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", - говорится в сообщении.

Какие именно варианты предложат в качестве замены гимна, если будет официальный запрет на использование "Катюши" в ОКР не уточнили.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что панель CAS считает, что пункт "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, имеющую ассоциацию или связь со страной. "Катюша" в их числе.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

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ОКР готов предложить замену "Катюше", если ее не разрешат использовать на Олимпиаде

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Теги: мок, окр, катюша, гимн, олимпиада в токио, олимпиада в пекине



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