13 Марта 2021
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паралимпийские игры биатлон (2011) |

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

Приглашение, подписанное президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци, было получено 12 марта.

В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках.

В состав Российской делегации могут войти 150 человек. Ожидается, что россияне примут участие во всех видах спорта.

Скоро Паралимпийский комитет России (ПКР) направит в Международный паралимпийский комитет альтернативные варианты гимна национальной команды на Игры в Токио.

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны до середины декабря 2022 года.

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Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры

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Теги: Паралимпийские игры, приглашение, Паралимпийский комитет России, ПКР



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