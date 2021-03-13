Следственный комитет России создаст информационный центр для связи с гражданами

В Следственном комитете России будет создано новое подразделение для связи с гражданами, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, соответствующее решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Новое подразделение будет обладать полной самостоятельностью и будет напрямую подчиняться главе Следственного комитета.

Необходимость создания такого информационного центра связано с ростом количества обращений, звонков, сообщений в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте" и развитием информационных технологий.