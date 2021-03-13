13 Марта 2021
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Денис Галицкий (2015) | Фото: newslo.ru

Пермского общественника и экс-кандидата в мэры задержали на форуме в Москве

Пермский общественник, участник судебных процессов по делу о закрытии железной дороги на участке Горнозаводской ветки и бывший кандидат в главы Перми Денис Галицкий оказался в числе задержанных на форуме независимых депутатов "Муниципальная Россия". Об этом сообщил сам Галицкий в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Галицкого, приглашение для него стало неожиданным, ведь он не депутат. Также по словам общественника, мероприятие закончилось через 10 минут после начала.

"Вошла полиция, объявила, что мероприятие закончилось и всем надо разойтись, после чего двери заблокировали и сейчас никого не выпускают. Полиция по одному выводит. Посмотрел вблизи на космонавтов", - сообщил он.

По данным ОВД-Инфо, Дениса Галицкого увезли в ОВД Измайлово. Общее число задержанных, по предварительным данным, составило порядка 150 человек, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-главу уральской столицы доставили в ОВД Гольяново.

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Пермского общественника и экс-кандидата в мэры задержали на форуме в Москве

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Теги: Денис Галицкий, форум, задержание, Муниципальная Россия, форум



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