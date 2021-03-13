13 Марта 2021
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МКС, космонавты, астронавты, экипаж (2020) | Фото: vk.com/roscosmos

Воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать, несмотря на герметизацию

Космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами сообщил, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться, несмотря на герметизацию двух трещин, сообщает ТАСС.

"На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] - 678", - сказал Рыжиков.

В пятницу космонавт закрыл люк в промежуточной камере для проверки герметичности. Тогда давление составляло 730-731 мм рт. ст.

Как сообщало Накануне.RU, о падении давления в модуле стало известно в конце февраля. 1 марта экипаж приступил к герметизации трещин. Предположительно, трещины могли появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.

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Воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать, несмотря на герметизацию

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Теги: МКС, космонавты, трещина, герметизация, утечка воздуха, снижение давления на МКС, модуль Звезда



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Ранее 12.03.2021 14:43 Мск Экипаж МКС завершил герметизацию микротрещин в модуле "Звезда"

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