Воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать, несмотря на герметизацию

Космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами сообщил, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться, несмотря на герметизацию двух трещин, сообщает ТАСС.

"На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] - 678", - сказал Рыжиков.

В пятницу космонавт закрыл люк в промежуточной камере для проверки герметичности. Тогда давление составляло 730-731 мм рт. ст.

Как сообщало Накануне.RU, о падении давления в модуле стало известно в конце февраля. 1 марта экипаж приступил к герметизации трещин. Предположительно, трещины могли появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.