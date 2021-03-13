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Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Ашманов: За внедрение ИИ отвечают какие-то странные люди

За внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в России отвечают Минэкономразвития, "Сколково" и "Сбербанк", а спецслужбы и военные оставлены в стороне. Это в корне неправильно, потому что в ближайшие 10-15 лет ИИ будет определять суверенитет и конкурентоспособность стран, а данные граждан - это крайне ответственный материал, которые нельзя доверять только гражданским лицам. Об этом рассказал на радио "Вести ФМ" специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум", член Совет по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.
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Он отметил, что план-график по разработке нормативно-правовых актов для развития ИИ на период до 2024 года подразумевает перевод всего госуправления на ИИ. При этом в 76 пунктах ФСБ упомянуто лишь шесть раз, а Минобороны - два раза. В то же время "Сбербанк" упомянут более чем в половине пунктов. Это означает, что есть риск замены государства корпорациями. В США же за внедрение ИИ отвечают военные и спецслужбы, а цифровизация находится под жестким контролем государства.

"Какие-то странные люди определяют то, что является вопросом национальной безопасности. Этот план-график нас заведет куда-то не туда - в бизнес какой-то, в нарушение прав граждан. Это не шутки, это не бизнес и не разговор об удобстве. Стратегия ИИ должна учитывать военный аспект, потому что если мы не будем иметь сверхбыстрого суперумного автономного оружия через 10-15 лет, нас просто сомнут. Как было с ядерным проектом. Нам вообще нужен цифровой проект, аналогичный ядерному и ракетному проектам в 1950-х. Но эта стратегия - про бизнес", - сказал Ашманов.

По его словам, он видит, как саботируется программа импортозамещения иностранного ПО и оборудования. Ранее он говорил о том, что по факту Россия является цифровой колонией Запада.

Эксперт высказал мнение, что в целом цифровизация, цифровое образование и т.п. - это для бедных. А длительное пребывание перед экраном - это признак того, что человек беден, необразован или имеет проблемы со здоровьем. Потому что цифровые услуги часто являются дешевым суррогатом настоящих услуг. Таковы дистанционное "образование", "телемедицина", сетевое общение и пр.

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Ашманов: За внедрение ИИ отвечают какие-то странные люди

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Теги: Игорь Ашманов, искусственный интеллект, цифровизация



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