России не разрешили использовать "Катюшу" вместо гимна

России не разрешили использовать песню "Катюша" в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games.

"Панель CAS считает, что пункт "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, имеющую ассоциацию или связь со страной. "Катюша" в их числе", - говорится в ответе CAS.

Ранее россияне направили в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша". Именно МОК примет окончательное решение.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.