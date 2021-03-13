13 Марта 2021
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Коллаж, флаг России, общество (2020) | Фото: Накануне.RU

России не разрешили использовать "Катюшу" вместо гимна

России не разрешили использовать песню "Катюша" в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games.

"Панель CAS считает, что пункт "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на любую песню, имеющую ассоциацию или связь со страной. "Катюша" в их числе", - говорится в ответе CAS.

Ранее россияне направили в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша". Именно МОК примет окончательное решение.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

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России не разрешили использовать "Катюшу" вместо гимна

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Теги: мок, окр, катюша, гимн, олимпиада в токио, олимпиада в пекине



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Ранее 20.02.2021 08:31 Мск МОК просят разрешить российской сборной использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине

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