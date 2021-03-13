В Москве задержали участников форума "Муниципальная Россия": в их числе экс-мэр Екатеринбурга

В Москве правоохранители задержали участников форума независимых депутатов "Муниципальная Россия".

В числе задержанных бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, руководивший городом с 2013 по 2018 г. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на самого Ройзмана.

"Задержали кучу народа просто так. Сейчас сижу в автозаке", - приводит его слова издание.

По предварительным данным в числе задержанных также директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза (младший), Илья Яшин.