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Место, где была Краснознаменная группа в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Ветераны Екатеринбурга вновь потребовали вернуть Краснознаменную группу

Ветераны, архитекторы, историки и культурологи Екатеринбурга потребовали вернуть Краснознаменную группу — авангардный памятник вкладу города в Победу, снесенный в 2013 г. Текст обращения к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Алексею Орлову опубликован в группе "В Защиту Истории. Советское Наследие" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении к мэру, копия которого была отправлена губернатору, говорится о том, что в своих выступлениях в феврале и марте Орлов сообщил, что возвращение Краснознаменной группы на затворную камеру плотины городского пруда произойдет только после укрепления данной конструкции и широкого общественного обсуждения вопроса.

"Известно, что работы по первому пункту идут, завершено проектирование, затраты на укрепление площадки заложены в бюджет. По второму пункту сообщаем, что широкое общественное обсуждение уже произошло, и горожане считают необходимым возвращение Краснознаменной группы на Плотинку. Свидетельство этому - последние опросы общественного мнения в сети интернет и на телевидении, а также подписи ветеранских и патриотических организаций, представителей экспертного сообщества в поддержку Обращения почетного гражданина Екатеринбурга Семена Спектора. Надеемся, что однозначная поддержка общественности в данном вопросе ускорит возвращение памятника вкладу свердловчан в Победу", - говорится в тексте обращения.

Текст отправлен представителем Гражданского комитета "В защиту исторического достоинства" Дмитрия Красноухова, и содержит подписи глав ветеранских и лево-патриотических организаций Екатеринбурга и Свердловской области, историков, культурологов и архитекторов.

Место, где была Краснознаменная группа в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

В числе подписантов — председатели главных ветеранских организаций Свердловской области Юрий Судаков и Юрий Кравченко, председатель ветеранской организации Екатеринбурга Федор Ледерер, глава регионального "Союза десантников" Евгений Тетерин, глава организации ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Кроме того, обращение поддержали глава свердловского отделения "Российского союза молодежи" Елена Зверева, представители основных организаций поискового движения в Екатеринбурге Татьяна Хардина и Елена Скуратова, глава Свердловского госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Также за возвращение памятника выступили эксперты — архитекторы Сергей Санок, Сергей Токарев, Елена Двойникова, Ольга Горнева; историки Александр Богатырев, Иван Попп, Евгений Лядов; культурологи Евгений Фатеев, Георгий Цеплаков и другие.

Напомним, памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло. По последним данным, возвращение группы состоится в 2021 году, такое обещание давал бывший глава города Александр Высокинский, занявший недавно пост первого замгубернатора.

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что вопрос с возвратом Краснознаменной группы требует тщательного обсуждения. Этим возмутились ветераны, они посчитали заявление попыткой ухода от обещаний восстановить монумент в 2021 году, их давал прежний глава Александр Высокинский.

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Ветераны Екатеринбурга вновь потребовали вернуть Краснознаменную группу

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Теги: Краснознаменная группа, возвращение, обращение, Екатеринбург



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