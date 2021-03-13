"Брал миллионы": зампреда правительства Ставропольского края задержали за взятки на строительстве больниц

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2017 г. Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким и получил взятку в размере 2,5 млн руб. от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе.

Год спустя чиновники, действуя от отлаженной схеме, получили от этой же компании взятку в сумме более 15,5 млн руб. за покровительство на аукционе по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. Еще один год спустя подозреваемые получили взятку уже более 45 млн руб. от той же компании за покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.