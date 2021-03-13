Самолет авиакомпании S7 из-за отказа двигателя совершил экстренную посадку в Тюмени

Сегодня в 4.22 самолет А-321 авиакомпании S7, летящий из Москвы в Новосибирск, из-за отказа второго двигателя совершил посадку в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка произведена в штатном режиме. В связи с этим, авиакомпанией предоставлено резервное воздушное судно, которое вылетело в Новосибирск в 10.07. На борту находились 197 пассажиров, из них семь детей. Пассажиры были размещены в санитарной зоне аэровокзала.

Оказание пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находилось на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.