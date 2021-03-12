В Сербии информационная кампания против "Спутника V" обречена на провал

Информационная кампания против вакцины "Спутник V" и других российских препаратов от коронавируса обречена на провал сообщает ТАСС со ссылкой на министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

"Российская вакцина "Спутник V" завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной", - подчеркнул он.

"Созданием этой вакцины Россия показала превосходство своей науки и свою способность быстро реагировать на кризисы. Поэтому меня не удивляет, что отдельные лоббисты в мире намереваются провести негативную информационную кампанию против российской вакцины", - подчеркнул Попович.

Сербия стала одной из первых стран в мире, зарегистрировавших вакцину "Спутник V". Российский препарат пользуется наибольшей популярностью у населения, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".