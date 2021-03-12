Депутат Мосгордумы задержан за участие в несанкционированном митинге

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина партии "Яблоко" задержали сегодня вечером, сообщили Накануне.RU в московском отделении "Яблока".

Предположительно причиной задержания стало участие в несанкционированной протестной акции 23 января.

"Митрохин доставлен в Тверской ОВД. Ему вменяют статью 20.2. часть 8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - говорится в сообщении.

По информации партии, депутата задержали во время встречи с избирателями в микрорайоне Камушки.