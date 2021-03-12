Главу Троицка обвиняют в превышении полномочий

Главе Троица Александру Виноградову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Челябинской области.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый передал объекты имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области", - сообщили в СКР.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.