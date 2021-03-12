Обследование дна Оби, где произошло возгорание, завершат 14 марта

Группа гидрографов, которые в настоящий момент обследуют рельеф дна реки Обь, где 6 марта произошло возгорание из-за аварии на трубопроводе, завершат свою работу 14 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "СибурТюменьГаз".

"На отсеченном участке продуктопровода специалисты-гидрографы ведут подготовительные работы для погружения водолазов. С помощью высокотехнологичного поискового комплекса, в состав которого входят гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели, проводятся инженерно- гидрографические работы с целью анализа рельефа дна реки. Эту работу планируется завершить 14 марта. После завершения исследований и получения результатов, к работе приступит водолазная группа АО "МРТС". Это команда высококвалифицированных специалистов реализовала целый ряд уникальных проектов, главным образом, в регионах с суровыми климатическими условиями – в Арктике, Кольском заливе. В распоряжении водолазов все необходимое оборудование, которое может потребоваться при погружении в акватории реки Обь", - говорится в сообщении компании.

Водолазы изучат место залегания продуктопровода под водой, для определения возможного места пропуска.

Одновременно аварийно-восстановительное подразделение "СибурТюменьГаза" продолжает работы по вскрытию трубы в береговой линии для визуального обследования состояния продуктопровода. Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов продолжает свою работу.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечён, линейные краны закрыты.

Помимо проверок Ростехнадзора, в котором усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде, воздействие, оказанное на рыб, оценивает и Росрыболовство. Так, вчера Рыбоохрана Югры опровергла причастность возгорания Оби к гибели фауны в реке. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

Позже стало известно, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.