1000 рабочих мест. В Зауралье создадут экотехнопарк, в котором будут перерабатывать промышленные отходы

В Щучанском районе Курганской области создают современный экотехнопарк "Щучье" - в нем будут заниматься переработкой промышленных отходов. Он начнет работать в 2023 году. Это часть приоритетного нацпроекта "Экология". Экотехнопарк станет звеном комплексной системы по обращению с отходами I и II классов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области, экотехнопарк построят на территории бывшего завода по уничтожению химоружия. Сейчас объект уже передали "под крыло" Росатома - экотехнопарк будет филиалом Федерального экологического оператора (ФГУП "ФЭО").

"Это будет современное производство, где промышленные отходы предприятий Курганской области и соседних регионов будут перерабатывать в безопасное сырьё, пригодное для повторного использования: хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло. Замкнутый производственный цикл позволит исключить захоронение отходов на объекте", - отметили в департаменте.

В настоящий момент в экотехнопарк уже набирают сотрудников.

"В этом году на предприятие уже трудоустроены 60 человек из числа бывших сотрудников объекта по уничтожению химического оружия. Пока производство не запущено, они занимаются обслуживанием имущественного комплекса. До конца года на экотехнопарке будет создано около 200 рабочих мест. Всего на предприятии для жителей Щучанского и близлежащих районов создадут 1000 новых рабочих мест с учетом сопутствующих производств", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

Проект уже получил положительные заключения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы. По информации Федерального экологического оператора, контроль состояния окружающей среды в ходе работы экотехнопарка будет идти по 149 показателям. Специалисты будут следить за состоянием атмосферного воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений. Все данные можно будет посмотреть на сайте Федерального экологического оператора и на табло на проходной предприятия. За работой экотехнопарка будут следить Ростехнадзор, Росприроднадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, МЧС России.