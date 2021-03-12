В Курганской области начали капитальный ремонт Глядянской больницы

В Глядянской центральной районной больнице в Притобольном районе Курганской области строители начали капитальный ремонт здания, об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики. Стационар построили еще в 1969 году, с тех пор его никто капитально не ремонтировал.

"Эта больница попала в число семидесяти объектов здравоохранения, которые в Курганской области приведут в порядок уже в этом году. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области в этой больнице заменят кровлю и обновят помещения на 1 и 2 этажах здания стационара. На это направят 10 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

До этого по поручению главы Зауралья Вадима Шумкова в Глядянской больнице отремонтировали детское поликлиническое отделение, благоустроили территорию - на ней появилась детская игровая площадка.

"Наша больница обслуживает около 12 тысяч 700 жителей Притобольного района. Мы вместе с пациентами радуемся, что за шаг за шагом больницу приводят в порядок. Контракт на ремонт крыши и стационара заключили на 4 месяца", - отметила и.о. главного врача Глядянской ЦРБ Маргарита Лошенкова.