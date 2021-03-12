12 Марта 2021
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Политика За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Канцлер Австрии обвинил некоторые страны ЕС в заключении секретных контрактов на поставку вакцин

Австрия оказалась в центре вакцинного скандала. Канцлер страны Себастьян Курц обвинил некоторые страны Евросоюза в заключении секретных контрактов с производителями вакцин против коронавируса, они, якобы, заключаются в обход программы вакцинирования, объявленной Брюсселем.

На пресс-конференции в Вене Курц заявил, что вакцины неравномерно распределяются в ЕС. Он призвал к большей прозрачности и соблюдении принципа пропорции: страны с большим населением должны получать больше препаратов. Он заявил, что уже провел переговоры с коллегами из Греции, Бельгии, Польши, Словении и Чехии, чтобы сравнить данные о поставках.

Так, по данным Курца, маленькая Мальта получила в три раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды – больше, чем Германия. По мнению канцлера, в ЕС существует секретный "рынок" жизненно важных вакцин, где соглашения достигаются между "руководящим советом" и фармгигантами.

По мнению политика, если тенденция сохранится, то некоторые страны смогут полностью завершить вакцинацию уже к концу мая, а другие, преимущественно восточноевропейские страны справятся с этим только к концу лета или осенью.

По последним данным, в страны ЕС сейчас поставляются шесть различных вакцин, официальные контракты подразумевают поставку более 2 млрд доз. При этом только четыре вакцины имеют одобрение фармацевтического регулятора Евросоюза, фактически были поставлены только 60 млн доз.

По мнению Курца, существующая политика неизбежно приведет к обострению отношений в блоке.

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Канцлер Австрии обвинил некоторые страны ЕС в заключении секретных контрактов на поставку вакцин

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Теги: себастьян курц, ес, распределение вакцин



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