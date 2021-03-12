12 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале начальника отдела полиции, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест начальника отдела полиции по Каслинскому району, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в начале марта руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции. По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых, затем подчиненные сотрудники ему возвращали. В результате ему передали более 100 тыс. руб. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Ходатайство поддержала и прокуратура, но суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая.

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На Южном Урале начальника отдела полиции, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, отправили под домашний арест

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Теги: отдел полиции, полицейский, проверка, коррупция, задержание,



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