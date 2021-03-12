12 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Кремле ждут провокаций в отношении "Спутника V" с инсценировкой массовой гибели людей

В Кремле ждут провокаций со стороны западных стран в отношении российской вакцины "Спутник V". Якобы, готовится инсценировка массовой гибели людей, привитых этим препаратом, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.

"Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - заявил инсайдер.

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В Кремле ждут провокаций в отношении "Спутника V" с инсценировкой массовой гибели людей

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Теги: спутник V, провокация, инсценировка



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