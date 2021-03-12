12 Марта 2021
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Общество Челябинская область
Мор рыбы (2021) | Фото: Sergey Sukhov / Нетипичный Челябинск

В Челябинске карьер, где погибла рыба, насытили кислородом

В Челябинске в Каменном карьере, где погибла рыба, провели работы по аэрации.

Напомним, в карьере произошла массовая гибель рыбы. Вероятнее всего, это произошло из-за недостатка кислорода.

Сегодня на карьере были проведены работы по аэрации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии, в толще льда пробурили лунки и установили в прорубях снопы из камыша и соломы для предотвращения повторного образования льда. Это поможет обогатить воду кислородом и снизить риск дальнейшего замора рыбы.

"Массовая гибель рыбы часто происходит в конце зимы, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда и кислорода под ним остается мало. В этот период, чтобы поддержать экосистему и его водных жителей, на всех озерах собственниками проводятся мероприятия по аэрации водоемов. В связи с тем, что карьер Каменный не относится к водным объектам и у него нет собственника, Министерство экологии совместно с волонтерами провели такую акцию", - рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

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В Челябинске карьер, где погибла рыба, насытили кислородом

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Теги: рыба, карьер, минэкологии,



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