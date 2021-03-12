Трое кандидатов выбыли из гонки за кресло мэра Перми

Конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и специалиста с музыкальным образованием Галину Широкову, в связи с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов, сообщили Накануне.RU в пермской гордуме.

Исключенные Галицкий и Ковин намерены оспорить решение комиссии, сообщает "Ъ".

Участие в конкурсе принимают 10 человек: депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский, председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуард Хайруллин, координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов, сотрудник "Почта Банка" Евгений Рожков, бывший кандидат в главы Кунгура Андрей Золотарев, руководитель центра организации спортивных мероприятий "Пермский марафон" Александра Гуляева и гендиректор "Спас" Дмитрий Дмитренко.

Конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам конкурса комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.