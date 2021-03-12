Мэрия Перми отменила аукцион на реконструкцию манежа "Спартак"

Аукцион на реконструкцию манежа "Спартак" отменен, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В извещении говорится, что заказчик (администрация Перми) имеет право отменить аукцион до его начала.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак" с ООО "ПрофПроект" стоимостью 11,5 млн руб.

Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В бюджете города за прошлый год на реализацию этого проекта планировалось выделить 19,5 млн руб., в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из них 160 млн руб. — средства краевого бюджета.