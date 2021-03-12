12 Марта 2021
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Александр Емельяненко, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Александр Емельяненко получил нефтяное образование и объявил себя деканом

39-летний боец MMA Александр Емельяненко озадачил своих поклонников. Оказалось, что у него два высших образования, причем недавно он закончил… деканат.

В интервью YouTube-блогеру Святославу Коваленко боец смешанного стиля рассказал: "После школы… я вот только что закончил деканат. На нефтяника. У меня два высших образования – экономическое и нефтяное. Я декан, да".

Биография Емельяненко в "Википедии" гласит, что он окончил 9 классов школы и ПТУ № 22 по специальности "газоэлектросварщик", а в 2009 году - экономический факультет Белгородского государственного университета.

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Александр Емельяненко получил нефтяное образование и объявил себя деканом

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Теги: александр емельяненко, высшее образование, декан



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