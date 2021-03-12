Минэнерго объяснило рост стоимости бензина в марте

Изменения цен на бензин в марте были связаны с рядом причин, включая сезонный спрос, пояснили в Минэнерго.

В пресс-службе ведомства это объяснили общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с "колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива".

Ранее цена бензина Аи-92 выросла в ходе торгов до 55,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, побит исторический рекорд мая 2018 года. За 12 марта биржевая цена на бензин выросла на 1,71%, с начала года он подорожал на 12,33%.

В Минэнерго отметили, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка и сделали рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем.