В Нижневартовске пройдёт фестиваль уличного искусства "Мосты"

Нижневартовск станет местом проведения первого регионального фестиваля уличного искусства "Мóсты". Проект направлен на поддержку и развитие творческих идей креативного кластера, работу в команде и их реализацию в столице Самотлора, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Фестиваль проводится автономной некоммерческой организацией "АртСреда" при генеральной поддержке программы фонда президентских грантов, а также в рамках реализации программы "Формула хороших дел" компании "СИБУР Холдинг". В рамках мероприятия у участников будет возможность продемонстрировать свое мастерство на крупных объектах. Сейчас организаторы ведут сбор заявок на участие от югорчан в возрасте старше 16 лет. Заявить о себе необходимо до 1 апреля.

Подробная информация, заявка на участие, а также положение фестиваля, контакты организаторов размещены в социальной сети "ВКонтакте". Организаторы выберут лучшие предложенные эскизы уличного оформления городских объектов и пригласят авторов в Нижневартовск для воплощения идеи.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия и окружной Фонд поддержки предпринимательства "Мой Бизнес" договорились о сотрудничестве в сфере развития и поддержки креативных индустрий. Свои подписи под документом поставили глава города Василий Тихонов и генеральный директор фонда Ирина Гайченцева.